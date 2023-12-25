اليوم..سعر صرف الدولار=150250 ديناراً

اليوم..سعر صرف الدولار=150250 ديناراً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا، الأثنين، إن أسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 149100 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار أمس الأحد 151950 ديناراً مقابل 100 دولار.وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 150250 ديناراً، وسعر الشراء 148250 ديناراً لكل 100 دولار.اما في اربيل فقد سجل سعر الصرف انخفاضا أيضا في محال الصيرفة، حيث بلغ سعر البيع 149400 دينار، وسعر الشراء 149300 دينار مقابل كل 100 دولار.

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