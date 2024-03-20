اليوم..سعر صرف الدولار=150500 ديناراً

اليوم..سعر صرف الدولار=150500 ديناراً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا، الأربعاء، أن أسعار الدولار ارتفعت بشكل طفيف مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 149600 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما كانت الأسعار أمس الثلاثاء 149500 دينار.وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع  في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 150500 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 148500 دينار لكل 100 دولار فيما سجل الدولار في اربيل ارتفاعا ايضا في محال الصيرفة اذ بلغ سعر البيع 149800 دينار ، وسعر الشراء 149700 دينار مقابل كل 100 دولار.

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