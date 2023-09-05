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وزير النقل ما زال يغرد في ميناء الفاو ويتناسى أن السوداني قد دفن الميناء بعد الربط السككي مع إيران
اليوم..سعر صرف الدولار=154500ديناراً
رشيد يدعو الصين لإعمار العراق
النزاهة النيابية:لا يمكن القضاء على الفساد لحمايته من زعماء الطبقة السياسية
الإطار:مذكرة إلقاء القبض قريباً بحق الكاظمي بجريمة سرقة المال العام
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البنك الدولي:العراق دولة فاشلة واقتصاده هش وديون البلد تجاوزت (152) مليار دولار
الأحزاب العراقية بين الفساد وتسييس القضاء من يحاسب من؟
أكثر من (8) مليارات دولار سنوياً التحويلات المالية للعمالة الأجنية في العراق
تجريف بساتين حزام بغداد من قبل ميليشيا الحشد بدعم السوداني لتدمير العراق
إيران وميليشيات حشدها الشعبي وراء استمرار تجريف البساتين العراقية
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طعن العراق في ظهره من قبل الكويت لن يمر ولن ينسى
العفو الدولية تطالب حكومة السوداني بسحب قوانينها التعسفية ضد حرية التعبير والتظاهر السلمي
الأمن الوطني العراقي تحت القيادة الإيرانية بزعامة الدعوجي( أبو علي البصري)
موازنة 2023 موازنة الميليشيات وتعزيز سلطة النفوذ الإيراني
نريد كشف حساب بثروات حكام العراق الجدد وحكام العراق القدامى !؟!
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الإطار:مذكرة إلقاء القبض قريباً بحق الكاظمي بجريمة سرقة المال العام
أكثر من (3) مليارات دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف الأحزاب الفاسدة خلال شهر آب الماضي
إيران تعرض خدماتها العسكرية والأمنية تحت تصرف السوداني لضبط الوضع في كركوك!
الإطار:بيع العراق “تفصيخ” وسرقة ماله العام من أهداف مشروعنا
بعد بيع أم قصر وقناة خور عبدالله للكويت والربط السككي مع إيران..السوداني يتريث في بيع كركوك لحزب بارزاني
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- اذاعة INN