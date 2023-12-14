اليوم..سعر صرف الدولار=157250 ديناراً

اليوم..سعر صرف الدولار=157250 ديناراً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا، الخميس، ان أسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 156200 دينار مقابل 100 دولار ، فيما كانت الأسعار أمس الأربعاء 156700 دينار مقابل 100 دولار. وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 157250 ديناراً عراقياً، بينما بلغ الشراء 155250 ديناراً لكل 100 دولار .أما في أربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا في محال الصيرفة سعر البيع 156100 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 156000 دينار مقابل 100 دولار.

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