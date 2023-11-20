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بالوثيقة..محلس النواب يطالب مفوضية الانتخابات بتقديم أسم البديل عن الحلبوسي
الحكومة منحت شركة لوك أويل الروسية عقد لمدة عشر سنوات لإنتاج النفط في البصرة
تحالف السيادة:لا يحق للإطار الاعتراض على أي مرشح تقدمه الكتل السنية لرئاسة البرلمان
السوداني يوجه بإنشاء المنصة الثابتة لمعالجة الغاز المستورد في ميناء الفاو
تحالف حسم يطالب الحكومة والقضاء بفتح ملفات فساد الحلبوسي
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الحكومة منحت شركة لوك أويل الروسية عقد لمدة عشر سنوات لإنتاج النفط في البصرة
السوداني يوجه بإنشاء المنصة الثابتة لمعالجة الغاز المستورد في ميناء الفاو
مصدر حكومي:نافذة بيع العملة في البنك المركزي ستصبح باب بدلا من شباك
اليوم..سعر صرف الدولار=158500 ديناراً
شركة غاز البصرة:غاز الطبخ العراقي يصدر إلى (11) دولة
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ماذا يستفيد المواطن العراقي من عودة مجالس المحافظات الفاسدة؟
العلاقة بين العراق وأمريكا تتراوح بين “شريك متناقض أو عدو ضمني”
حكومة السوداني نهاية ” خرافة العراق الجديد”
القائم بالأعمال يشرف على انطلاق العمل بمحطة جواز السفر الإلكتروني في عمان
البنك الدولي:العراق دولة فاشلة واقتصاده هش وديون البلد تجاوزت (152) مليار دولار
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تحالف حسم يطالب الحكومة والقضاء بفتح ملفات فساد الحلبوسي
مصدر حكومي:نافذة بيع العملة في البنك المركزي ستصبح باب بدلا من شباك
المحكمة الاتحادية تحذر من قيام رئيس أي حزب باجبار المرشحين بتقديم طلبات استقالاتهم
الإيراني العامري..المشاركين في الانتخابات سيدخلون الجنة مع خميني وسليماني والمهندس
مشعان:الحلبوسي قد يلجأ إلى تنفيذ عمليات إرهابية
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