اليوم..سعر صرف الدولار=159500 ديناراً

اليوم..سعر صرف الدولار=159500 ديناراً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا، الأربعاء، إن أسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 158500 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار أمس الثلاثاء 158150 ديناراً عراقياً مقابل 100 وأسار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 159500 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 157500 دينار لكل 100 دولار .اما في اربيل الدولار سجل ارتفاعا ايضا في محال الصيرفة سعر البيع 158300 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 158200 دينار مقابل 100 دولار.

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