اليوم..سعر صرف الدولار=162750ديناراً

اليوم..سعر صرف الدولار=162750ديناراً
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا،الثلاثاء، ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية، صباح اليوم، لتسجل 161800 دينار، فيما كانت الاسعار ليوم امس الاثنين 161550 دينارا مقابل كل 100 دولار.وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع  في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 162750 دينارا، بينما بلغ الشراء 160750 دينارا لكل 100 دولار .اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر الصرف في محال الصيرفة للبيع 161700 دينار، و سعر الشراء 161600 دينار مقابل كل 100 دولار.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *