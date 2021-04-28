اليوم ..صالح في أربيل لتوحيد الخطاب السياسي الكردي والانتخابات

اليوم ..صالح في أربيل لتوحيد الخطاب السياسي الكردي والانتخابات
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- من المقرر أن يزور رئيس الجمهورية العراقية برهم أحمد صالح اليوم الأربعاء مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.ووفقا للمعلومات ، فإن صالح سيزور مساء اليوم أربيل وسيلتقي خلال زيارته رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، وعددا من المسؤولين الكبار لمناقشة الاوضاع الداخلية في كوردستان خاصة والعراق عامة إضافة إلى بحث التحضيرات الجارية للانتخابات التشريعية في شهر تشرين الأول من العام الحالي.وتشير المعلومات إلى أن صالح سيبحث توحيد الخطاب للقوى السياسية الكوردستانية إضافة إلى مناقشة الهجوم الذي استهدف مطار اربيل الدولي مؤخرا، وكذلك آخر المستجدات على صعيد المنطقة.وتأتي زيارة صالح إلى أربيل في الوقت الذي زار فيه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أربيل قادما من العاصمة بغداد واجتمع فيها مع مسعود بارزاني، ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس الحكومة مسرور بارزاني.

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