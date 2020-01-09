اليوم ..عبد المهدي في طهران لتقديم العزاء لعائلة سليماني

اليوم ..عبد المهدي في طهران لتقديم العزاء لعائلة سليماني
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- يجري رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، اليوم الخميس، زيارة إلى الجمهورية الإيرانية عقب التوتر الأخير الحاصل بين واشنطن وطهران.وقالت مصادر رفيعة في طهران، إن “رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي من المقرر أن يجري اليوم، زيارة سريعة إلى الجمهورية الإيرانية عقب التوتر الأخير الحاصل بين واشنطن وطهران”.وأضافت المصادر، أن “الزيارة تأتي في سياق الجهود الدبلوماسية للحكومة العراقية لتخفيف حدة التوتر المتصاعد في أعقاب التطورات الأخيرة في المنطقة”. واكدت المصادر ان  سبب الزيارة الغير معلن هو زيارة عائلة سليماني لتقديم التعازي اليها ، ونفذت واشنطن عملية اغتيال بغارة جوية فجر الجمعة (3 كانون الثاني 2020)، قرب مطار بغداد الدولي استهدفت قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

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