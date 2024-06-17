اليوم ..فرنسا والنمسا في بطولة كأس الأمم الأوروبية

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ائتلاف المالكي:البيشمركة لا تحترم القائد العام وغير خاضعة لأوامر وزارة الدفاع الاتحادية
القانونية النيابية:لن نسمح لأي سفير التدخل في الشأن العراقي عدا السفير الإيراني فهو من آل البيت!!
حزب كردي:دكتاتورية حزب بارزاني لن تعترف بنتائج انتخابات الإقليم
العراق في ظل “إصلاحات السوداني الاقتصادية”يستورد خضروات من تركيا بـ (50) مليون دولار خلال شهر واحد
السفير الإيراني:تبعية العراق لدولتنا الكبرى من أهداف سياستنا الرئيسية
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ترامب:لن أدفع فلسا واحداً لأوكرانيا في حال فوزي بالانتخابات
بوتين يتعهد بوقف إطلاق النار مقابل إنسحاب القوات الأوكرانية من 4 مناطق
إيطاليا تستضيف قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى
قادة الأردن ومصر وفلسطين يطالبون بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة
غوتيريش يستنكر قتل وإصابة المئات من الفلسطينيين أثناء أستعادة (4) أسرى إسرائيليين
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العراق في ظل “إصلاحات السوداني الاقتصادية”يستورد خضروات من تركيا بـ (50) مليون دولار خلال شهر واحد
وزارة النقل:الربط السككي مع إيران من متطلبات مشروع “المقاومة”في العراق والمنطقة
أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
التعليم النيابية:الإقليم لا يعترف بما يصدر من وزارة التعليم الاتحادية
اليوم..ارتفاع في أسعار صرف الدولار
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منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
رايتس ووتش:الإعدامات الجماعية في ظل حكومة السوداني الإطارية جرائم إنسانية
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السفير الإيراني:تبعية العراق لدولتنا الكبرى من أهداف سياستنا الرئيسية
وزارة النقل:الربط السككي مع إيران من متطلبات مشروع “المقاومة”في العراق والمنطقة
السوداني:بالتعاون مع “الحبيبة إيران سنحقق سيادة البلد”!!
إيران تسرق النفط العراقي بعنوان “الحقل النفطي المشترك”
السوداني:الحشد بريء من قتل واختطاف المواطنين وتجارة المخدرات وتدمير البلاد والعباد!!
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- اذاعة INN