اليوم..فريق الانتر أمام يوفنتوس

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نائب :الموازنة ستمرر دون موافقة حزبي بارزاني وطالباني
نائب “يستغرب” من تجديد ترخيص شركة آسيا سيل دون دفع الديون التي بذمتها للحكومة
وزير الزراعة:6 سيطرات هي المسؤولة عن تمرير البضائع المهربة الفاسدة من الإقليم
مصدر أمني:سرقة مبالغ مالية من ساحبة ترسوا بالقرب من المياه العراقية من قبل مجموعة مسلحة
رئيس مفوضية الانتخابات يجتمع مع خبراء الأمم المتحدة لشؤون الانتخابات
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نائب :الموازنة ستمرر دون موافقة حزبي بارزاني وطالباني
نائب “يستغرب” من تجديد ترخيص شركة آسيا سيل دون دفع الديون التي بذمتها للحكومة
وزير الزراعة:6 سيطرات هي المسؤولة عن تمرير البضائع المهربة الفاسدة من الإقليم
نواب البصرة :الموازنة لم تنصف محافظتنا
المالية النيابية:ضريبة الرواتب تشمل من يتقاضون أكثر من 750 ألف دينار شهرياً
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إيران تمنع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي
نائب:الحكومة تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ووزارة النفط تهدر أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً
انسحابات من حزب الدعوة بسبب سيطرة أسرة المالكي وسرقتها لأموال العراق
متظاهرو العراق عدم محاسبة الصدر على جرائمه دليل خنوع الكاظمي والقضاء
مطالبات بحل الحشد الشعبي قبل حل البرلمان لضمان نزاهة الانتخابات
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65 مليار دولار العجز في الموازنة وانكماش اقتصادي بنسبة 12% في ظل نظام متأزم
فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
عندما يُهان القائد العام من قبل ميليشيا الحشد لاقيمة للجيش العراقي
دون تفكيك منظومة الفساد والميليشيات الحشدوية العراق إلى المجهول
تقرير:ميليشيا كتائب حزب الله الخطر الكارثي على العراق
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