اليوم..فريق الجوية أمام التركمانستاني على ملعب البصرة الدولي
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بغداد/شبكة أخبار العراق- يطمح فريق القوة الجوية لكرة القدم لإحراز اللقب الثالث لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي الذي تبلغ جائزته مليون ونصف المليون دولار عندما يستضيف منافسه فريق ألتين آسير التركمانستاني على ملعب البصرة الدولي في الساعة السابعة مساء اليوم السبت بتوقيت العاصمة بغداد في ختام المنافسات التي استمرت 11 شهراً.واكمل الصقور حاملي اللقب للنسختين الماضيتين جاهزيتهم لخوض المباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي بعد ادائهم للوحدة التدريبية الأخيرة بمشاركة جميع اللاعبين الذين تم اختيارهم من المدرب باسم قاسم على ملعب جذع النخلة بالمدينة الرياضية ووضع فيها الملاك التدريبي اللمسات الأخيرة على التشكيلة الأساسية التي ستلعب منذ البداية بناء على الجاهزية الفنية والبدنية والواجبات الدفاعية والهجومية التي ستناط لكل واحد منهم خلال دقائق الشوطين الأول والثاني فضلا عن التدريب على ركلات الجزاء التي سيتم اللجوء لها في حالة انتهاء الوقتين الأصلي والاضافي بالتعادل.وسيتطلع الملاك التدريبي واللاعبين الى نيل فوز ثمين يتوجون به بلقب جديد من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي في ظل الروح المعنوية العالية التي يتحلون بها الجميع منذ لحظة وصولهم عصر يوم الثلاثاء الماضي الى مدينة البصرة للدخول في معسكر تدريبي قصير قادمين من العاصمة بغداد مدعومين بعاملي الأرض والجمهور الكبير الذي ستحتشد به مدرجات ملعب جذع النخلة بكامل سعته الاجمالية البالغة أكثر من 65 ألف متفرج قادمين من العاصمة بغداد وبقية المحافظات من أجل تحفيز لاعبيهم الذين لم يتعرضوا الى أية خسارة من مجموع 10 مباريات لعبها خلال منافسات دور المجموعات والدور نصف نهائي ونهائي منطقة غرب آسيا حيث تمكن من الفوز في ست مباريات وتعادل في أربع أخرى حيث سجل عشرين هدفاً واستقبلت شباكه 12 هدفاً فضلاً عن أنه يضم أبرز الهدافين على صعيد النسخة الحالية من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي ويقف في مقدمتهم حمادي أحمد الذي سجل سبع أهداف وأمجد راضي صاحب خمس أهداف وعماد محسن الذي يمتلك هدفين.