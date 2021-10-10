اليوم ..قمة نارية بين إسبانيا وفرنسا

اليوم ..قمة نارية بين إسبانيا وفرنسا
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- تقام مساء اليوم الأحد، مواجهة من العيار الثقيل بين منتخب إسبانيا وفرنسا، بنهائي دوري الأمم الأوروبية، على ملعب “سان سيرو”.وكان المنتخب الإسباني قد تأهل إلي نهائي دوري الأمم الأوروبية، بعد الإطاحة بالمنتخب الإيطالي والفوز عليه 2-1.فيما حقق منتخب فرنسا ريمونتادا مثيرة على بلجيكا بنتيجة 3-2، ليضرب موعداً مع الماتدور في النهائي.ويتطلع لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا، لمواصلة تحقيق المفاجأت بهزيمة الديوك، بعد إقصاء إيطاليا بطل يورو 2020، رغم فارق الخبرات بين كلا الطرفين لصالح فرنسا.ويتسلح إنريكي مدرب إسبانيا، بالمواهب الشابة أمثال فيران توريس ويرمي بينو وجافي وباو توريس، لصراع فرنسا علي لقب دوري الأمم الأوروبية الليلة.ولا يزال هناك شكوك حول لحاق فيران توريس بمباراة إسبانيا ضد فرنسا، في نهائي دوري الأمم الأوروبية، لمعاناته من كدمة في القدم اليمني خلال مواجهة إيطاليا بالدور نصف النهائي.ويلعب منتخب فرنسا بقيادة ديديه ديشامب أمام إسبانيا ، بعدد من اللاعبين أصحاب الخبرات على رأسهم كريم بنزيما وكيليان مبابي وأنطوان جريزمان وبول بوجبا وثيو هيرنانديز.ويتطلع الديوك لمصالحة جماهيرهم، بإنتزاع لقب دوري الأمم الأوروبية، تعويضاً لإخفاق يورو 2020، بعد الخروج المهين أمام سويسرا من دور الـ 16، بركلات الترجيح.وأسند الإتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، إدارة مباراة إسبانيا ضد فرنسا، في نهائي دوري الأمم الأوروبية، إلي الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *