اليوم..(كوفند عبد الخالق) يشرف على المواجهة بين فريقي المحرق البحريني والعهد اللبناني

اليوم..(كوفند عبد الخالق) يشرف على المواجهة بين فريقي المحرق البحريني والعهد اللبناني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كلفَ الاتحاد الآسيوي عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، كوفند عبد الخالق، والمشرف الآسيوي، بمهمة مراقبة مباراة نصف نهائي كأس الاتحاد الآسيوي بين فريقي المحرق البحريني والعهد اللبناني التي ستقام في ملعب المحرق اليوم الاثنين.وقالَ عضو اتحاد الكرة، كوفند عبد الخالق في بيان، إنه “تم عقد اجتماع بين جميع الأطراف المشرفة على مباراة نصف نهائي كأس الاتحاد الآسيوي بين المحرق والعهد، وتحديد الواجبات والتقيد فيها لإظهار المباراة بأفضل صورة”.وأضافَ: “وجدنا من الحاضرين في الاجتماع الرغبة الصادقة في تطبيق الواجبات المكلفين فيها مع الالتزام بالمعايير المحددة سابقاً، مع السعي لإنجاح المباراة والوصول بها الى بر الأمان”.

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