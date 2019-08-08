اليوم..لقاء أسود الرافدين ونسور قاسيون على ملعب كربلاء

اليوم..لقاء أسود الرافدين ونسور قاسيون على ملعب كربلاء
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- يحتضن ملعب كـربـلاء الـدولـي، الخميس، قـمـة مـواجـهـات الـجـولـة الـرابـعـة مـن مـنـافـسـات المجموعة الاولى لبطولة اتحاد غرب آسيا، بينما تعادل يوم امس منتخبا البحرين والسعودية من دون اهداف في اللقاء الذي أقيم امس في ملعب فـرانـسـوا حـريـري فـي اربـيـل ضـمـن المجموعة الثانية.ويلتقي منتخبنا في العاشرة والنصف شقيقه السوري في مباراة يتوقع ان تشهد اثارة وندية ، اذ يسعى نسور قاسيون لفرملة اسود الرافدين وانعاش اماله في بلوغ نهائي البطولة بنسختها التاسعة ، بينما يطمح منتخبنا تحت قـيـادة مـدربـه السلوفيني كاتانيتش الـى حسم الامـور مبكرا من خـلال الفوز او حتى التعادل على اقل تقدير وهو يعلم ان الجماهير العراقية التي ستزحف مبكرا الى ملعب كربلاء تطالبه بالفوز وحده مقرونا باداء رجولي وفني جميل.ويلتقي في السابعة والنصف في اطـار الجولة ذاتها منتخبا اليمن ولبنان ، ويطمح الفريقان الى ترك بصمة جيدة في هذه البطولة قبل جولة مـن نهاية منافسات المجموعة ، اليمن بنقطة واحــدة مـن خـسـارة امــام فلسطين وتـعـادل مع سوريا ، بينما لبنان ب 4 نقاط من خسارة امام منتخبنا وفوز على سوريا وتعادل مع فلسطين.البحرين والسعودية حبايب وخـرج منتخبا البحرين والسعودية متعادلين دون أهداف في اللقاء الذي اقيم امس في ملعب فرانسوا حريري باربيل ضمن الـدور الثاني / المجموعة الثانية ، ولـم يـقـدم الفريقان مـا كان مـتـوقـعـا بـاسـتـثـنـاء بـعـض الـهـجـمـات للفريقين كانت اخطرها للبحرين عن طريق كميل الاسود الذي سدد كرة هائلة من خارج الجزاء ارتطمت بالعارضة ، بينما كانت اخطر فرصة للاخضر الـسـعـودي فـي الدقيقة 89 عندما طـوح اللاعب محسن الـنـواس الـكـرة بعيدا بمواجهة حـارس البحرين ، ورفـع الاحمر البحريني رصيده الى النقطة الرابعة وتحصلت السعودية على النقطة الوحيدة في البطولة.

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