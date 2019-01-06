اليوم..لقاء المنتخب السوري مع نظيره الفلسطيني

بغداد/شبكة أخبار العراق- يلتقي منتخب سوريا مع فلسطين ،اليوم الأحد، على ستاد مدينة مدينة الشارقة، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في كأس آسيا 2019 في الإمارات.ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الأحد أيضاً أستراليا مع الأردن على ستاد هزاع بن زايد في العين.وتشهد الجولة الثانية من منافسات المجموعة لقاء الأردن مع سوريا يوم الخميس على ستاد خليفة بن زايد في العين، وفلسطين مع أستراليا يوم الجمعة على ستاد راشد في دبي.ويتأهل إلى دور الـ16 الفريقين الحاصلين على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني.