اليوم..لقاء بين الكاظمي وبن سلمان عبر الدائرة التلفزيونية

اليوم..لقاء بين الكاظمي وبن سلمان عبر الدائرة التلفزيونية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- يلتقي رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم الثلاثاء ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان عبر دائرة تلفزيونية في إطار اجتماعات مجلس التنسيق العراقي-السعودي المشترك.وقال امين عام مجلس الوزراء حميد الغزي لصحيفة الصباح الصادرة اليوم الثلاثاء :”ان اجتماعاً سيعقد اليوم الثلاثاء للدورة الثالثة للمجلس التنسيقي العراقي السعودي وكذلك سيكون هناك اجتماع بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، عبر الدائرة التلفزيونية”.وأضاف” أن هذه الزيارات والاجتماعات هي استكمال للاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعت بين الجانبين عام 2019 ضمن اجتماعات متتالية للمجلس التنسيقي العراقي- السعودي وكان المفترض البدء بترجمة المشاريع والاتفاقات على أرض الواقع لكن التأخير حصل بسبب الوضع الوبائي العام من جراء فيروس كورونا”.وكشف الغزي عن وجود” رغبة لدى البلدين لاستثمار 10 مليارات دولار واستكمال 90 بالمئة من الخطوات باتجاه المباشرة بالمشاريع المتفق عليها على أرض الواقع لتعزيز التعاون المشترك في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات والفوسفات والكبريت والطاقة والصناعة والزراعة والصحة والتعليم فضلا عن قرب افتتاح منفذ عرعر الحدودي وفرع للمصرف التجاري العراقي في السعودية والملحقية التجارية السعودية في بغداد”.

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