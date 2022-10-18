اليوم..لقاء فريق شباب العراق مع نظيره الاسترالي

اليوم..لقاء فريق شباب العراق مع نظيره الاسترالي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- يلتقي منتخبنا الوطني للشباب بكرة القدم في تمام الساعة الـ4:30 من عصر اليوم الثلاثاء، نظيره الأسترالي في ملعب علي السالم الصباح في الكويت لتحديد بطل ووصيف المجموعة الثامنة المؤهلة إلى نهائيات آسيا المقررة إقامتها في أوزبكستان للفترة من 1-18 آذار المقبل.ويملك كلا المنتخبين ست نقاط ويكفي التعادل لتأهلهما معاً الى النهائيات الآسيوية، بينما ستكون مواجهة الكويت أمام الهند تحصيل حاصل بعد خروجهما من هذا التجمع القاري.وحجزت 9 منتخبات مقاعدها في النهائيات رسمياً، وهي السعودية من المجموعة الأولى، قطر من الثانية، اليابان من الثالثة، الأردن من الرابعة، كوريا الجنوبية من الخامسة، إندونيسيا من السادسة، عمان من السابعة، طاجيكستان من التاسعة، وإيران من العاشرة. 

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