اليوم.. مباراة أشبال العراق أمام فريق ناشئة نادي الخور القطري

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الحزب الشيوعي يعلن عن 5 نقاط لتجاوز الأزمة في البلاد
حزب بارزاني : صفقة القرن من أجل السلام “وكفى كفاح مسلح”
مسجدي:الحشد الشعبي سيطرد القوات الأمريكية من العراق
مشعان:مخطط من قبل سياسي السنّة في تحالف البناء لإستهداف الحشد الشعبي وتشكيل الإقليم
تحالف البناء:كلفنا وزير الخارجية باعداد جدول زمني لإخراج القوات الأمريكية
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وزارة الكهرباء:إيران تخفض امدادات العراق بالغاز والكهرباء
موسى:قيمة الأموال المنهوبة توازي مجمل الموازنات الاستثمارية منذ 2003
صالح يطمأن العراقيين “رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمنة”
الاقتصاد النيابية:فساد الوقف الشيعي لايوصف ونواب أحزاب الحشد يرفضون استجواب رئيسه لأنه صديق نجل السيستاني محمد رضا
المالية النيابية:” مساعي” لتفعيل منحة العاطلين وطلبة الجامعات في موازنة عام 2020
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إيران لميليشياتها وأحزابها في العراق..لاخير فيكم
السوداني مرفوض شعبيا رغم إصرار صالح والحلبوسي والأحزاب ومن ورائهم إيران على ترشيحه لرئاسة الوزراء
موانىء العراق تحت سيطرة الصدر والحكيم والمالكي و100 مليون دولار يوميا لصالح الميليشيات من مزاد بيع العملة!
متظاهروا العراق:السيستاني صمام أمان لحكومات الفساد
مرجعية السيستاني ترفض اِسقاط نظام الفساد والخيانة
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الحكيم يقدم التعازي لعائلة سليماني
بالصور..العامري والخزعلي بتظاهرة حشدوية أمام السفارة الأمريكية بهتاف..عاشت إيران والموت لأمريكا
متظاهروا الناصرية يغلقون شركة ” كالة “الإيرانية في المحافظة
وكالة أمريكية تكشف عن نفق يمتد من الحدود العراقية إلى العمق السوري لتخزين الصواريخ لضرب السعودية وإسرائيل
السيطرة على الحاجز الأول من جسر السنك من قبل المتظاهرين
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- اذاعة INN