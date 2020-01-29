اليوم.. مباراة أشبال العراق أمام فريق ناشئة نادي الخور القطري

اليوم.. مباراة أشبال العراق أمام فريق ناشئة نادي الخور القطري
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- يواجه منتخب اشبال العراق، نظيره فريق ناشئة نادي الخور القطري في الإطار الودي.وستقام المباراة على ملعب الخور مساء اليوم، حيث تأتي لمواجهة ضمن استعدادات ليوث الرافدين للاستحقاقات المقبلة.ويعسكر منتخب الاشبال لمدة 10 أيام في قطر من اجل التحضير جيداً لقادم لبطولات واعداد جيل وعد للكرة العراقية.يذكر أن اغلب الأندية والمنتخبات العراقية، تعسكر في قطر بعد اتفاقية البروتوكول المشترك التي وقعها البلدان خلال العامين الماضيين. 

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