اليوم..مباراة الشرطة والزوراء على ملعب الشعب الدولي

اليوم..مباراة الشرطة والزوراء على ملعب الشعب الدولي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- تنطلق اليوم الأربعاء، منافسات الجولة الـ17 من الدوري العراقي الممتاز بكرة الـقدم، بإقامة خمس مباريات، أبرزهـا لقاء الديربي الذي يجمع الشرطة والزوراء.وسيكون سيكون ملعب الشعب الدولي مسرحاً للقمة المرتقبة بين المتصدر والوصيف في مواجهة محتدمة يتطلع فيها القيثارة إلى مواصلة عـروضه المميزة بالموسم الحالي، وهو يعول على عناصره الجيدة، بينما يأمل النوارس في تقديم مستوى استثنائي يحصد به النقاط الكاملة ويؤهله الى تقليص الفارق مع صاحب الصدارة، وضمان البقاء في دائرة المنافسة على اللقب.وفي لقاء ثانٍ يحلُّ القوة الجوية ضيفاً على نفط الـوسط، سعياً منه لتصحيح المسار وتعويض خسارته في الجولة السابقة أمام النفط بهدف من دون رد، في المقابل يبحث عندليب الفرات عن الفوز الغائب عنه منذ الأدوار الأربعة السابقة.وفي بقية لقاءات الجولة الـ17 يلعب النجف أمام أمانة بغداد، ويستضيف النفط في ملعبه نظيره الصناعة، وبدوره يشد نفط ميسان الرحال من أجل ملاقاة أربيل.

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