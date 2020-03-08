اليوم..مباراة الكهرباء والقوة الجوية على ملعب التاجي

اليوم..مباراة الكهرباء والقوة الجوية على ملعب التاجي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- تنطلق منافسات الجولة الخامسة من الدوري العراقي لكرة القدم، الاحد، باقامة مواجهتين في بغداد والنجف.وقال مدير لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم شهاب احمد في تصريح صحفي،إن “مباريات الجولة الخامسة من دوري الكرة الممتاز تنطلق اليوم باقامة مباراتين”.واضاف أن “المواجهة الاولى ستقام بين الكهرباء والقوة الجوية على ملعب التاجي في تمام الساعة الثالثة، بينما ستقام المباراة الثانية بين النجف وامانة بغداد على ملعب الاول في ذات التوقيت”.يذكر أن مباريات الدوري الممتاز لازالت تقام من دون جمهور بسبب قرار خلية الازمة لمكافحة فيروس كورونا. 

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