اليوم..مباراة بين برشلونة وفيرينكفاروس المجري

اليوم..مباراة بين برشلونة وفيرينكفاروس المجري
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بغداد/شبكة أخبار العراق- تُقام مساء اليوم الثلاثاء مباراة بين فريقي برشلونة الإسباني وفيرينكفاروس المجري، في بطولة دوري أبطال أوروبا.وتأتي تلك المباراة في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، وذلك في الكامب نو.تشكيل برشلونة المتوقع:

حراسة المرمى: نيتو.
خط الدفاع: سيرجي روبيرتو، بيكيه، لينجليه، فيربو.

خط الوسط: بوسكيتس، دي يونج، فاتي.

خط الهجوم: كوتينيو، جريزمان، ميسي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت بغداد 

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