اليوم..مباراة ريال مدريد مع فالنسيا

اليوم..مباراة ريال مدريد مع فالنسيا
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- يلتقي ريال مدريد مساء اليوم الأربعاء مع فالنسيا في إستاد “الجوهرة المشعة” في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة السوبر الإسباني، التي تقام بنظامها الجديد للمرة الأولى في السعودية.ويأمل الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد في تخطي عقبة فالنسيا الصعبة، خاصةً بعد تعرض الثنائي كريم بنزيما، وجاريث بيل للإصابة قبل سفر بعثة المرينجي للسعودية، مما يضع زيدان في موقف لا يُحسد عليه.وكشفت صحيفة “آس” الإسبانية عن تشكيلة ريال مدريد المتوقعة في مباراة اليوم ضد فالنسيا، حيث سيلعب الفرنسي زيدان بتشكيلة متوازنة بطريقة لعب 4/4/2 من أجل اجتياز عقبة الخفافيش.موعد مباراة ريال مدريد اليوم والقنوات الناقلة :
تنطلق المباراة في الساعة (23:00 بتوقيت الإمارات)، و(22:00 بتوقيت السعودية)، و(21:00 بتوقيت القاهرة)، و(19:00 بتوقيت جرينيتش).
تذاع المواجهة على شبكة “KSA SPORTS” وتحديداً على قناة HD1، بتعليق صوتي فارس عوضض وعبدالله الحربي.
يلعب الخميس برشلونة أمام أتلتيكو مدريد في نفس الملعب والتوقيت، لتحديد هوية الطرف الثاني المتأهل للنهائي.
وجاءت تشكيلة ريال مدريد المتوقعة كالتالي :
حراسة المرمى : كورتوا
خط الدفاع : كارفاخال، فاران، راموس، فيرلاند ميندي
خط الوسط : توني كروس، فالفيردي، كاسيميرو، لوكا مودريتش (إيسكو)
خط الهجوم : لوكا يوفيتش، رودريجو جوس (فينيسيوس جونيور).

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