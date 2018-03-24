اليوم..مباراة سوريا -قطر بقيادة الحكم العراقي واثق محمد
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أسندت اللجنة المنظمة لبطولة الصداقة الدولية للحكم الدولي العراقي واثق محمد، مهمة قيادة مباراة منتخبي قطر وسوريا، والتي ستقام في السابعة مساء اليوم السبت على ملعب جذع النخلة بالمدينة الرياضية في البصرة.ويتألف الطاقم التحكيمي العراقي من واثق محمد حكما للساحة، ويساعده حسين تركي وجهاد عطية مساعدين وسالم عامر حكما رابعا.وتتواصل منافسات بطولة الصداقة الدولي في مدينة البصرة بعد قرار رفع الحظر عن ثلاث مدن عراقية، هي البصرة وكربلاء وأربيل.يشار إلى أن المباراة الأولى بالبطولة الودية، انتهت بفوز المنتخب القطري على نظيره العراقي 3-2، وتختتم المسابقة يوم 27 أذار المقبل.