اليوم..مباراتان في الدوري الممتاز بكرة القدم

اليوم..مباراتان في الدوري الممتاز بكرة القدم
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- تقام في العاصمة بغداد ومحافظة البصرة، مباراتين ضمن مواجهات الجولة الثانية من الدوري الممتاز بكرة القدم.ففي العاصمة بغداد، يواجه فريق الكرخ ضيفه القاسم على ملعب الساحر احمد راضي.اما في محافظة البصرة، سيلاعب فريق نفط ميسان ضيفه الديوانية على ملعب الفيحاء.وستقام المباراتان في تمام الساعة الثانية و30 دقيقة ظهراً.

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