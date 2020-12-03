اليوم..مبارايات الجولة السادسة من منافسات الدوري العراقي الممتاز

اليوم..مبارايات الجولة السادسة من منافسات الدوري العراقي الممتاز
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- تختتم مساء اليوم الخميس مبارايات الجولة السادسة من المرحلة الأولى من منافسات الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم باقامة أربع مبارايات تحتضنها بغداد والمحافظات.ويتطلعُ فريق القوة الجوية إلى مصالحة جماهيره وطي صفحة الخسارة المرة التي تعرض لها أمام الديوانية في الجولة السابقة عندما يحل ضيفاً ثقيلاً على فريق زاخو، فيما يأمل فريق الشرطة في تصحيح المسار وتعويض خسارته الأولى التي تلقاها من أمانة بغداد عندما يواجه نفط الوسط في مباراة صعبة يحتضنها ملعب كربلاء الدولي .ويحتضن ملعب نادي الصناعة في تمام الساعة الثانية ظهراً لقاء اصحاب الارض الصناعات الكهربائية ونفط البصرة في مباراة يسعى فيها الاول الى تحقيق الفوز الأول في هذا الموسم وكسر النحس الذي رافق الفريق خلال الأدوار الماضية .وفي مباراة أخرى يلتقي نفط البصرة بمضيفه  فريق الصناعات الكهربائية على ملعب الصناعة في مواجهة يسعى فيها الأول الى حصد النقاط وتعويض خسارته من الميناء والارتقاء بترتيبه ضمن جدول فرق الدوري.يذكر ان مباراة فريقي الكرخ والنجف التي كانت مقررة اليوم قد تم تأجيلها بسبب وفاة مدرب فريق الكرخ كريم سلمان اثر مضاعفات اصابته بفيروس كورونا .

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