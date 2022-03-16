اليوم مباريات أوروبية مهمة

اليوم مباريات أوروبية مهمة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- يشهد جدول مباريات اليوم الأربعاء السادس عشر من شهر آذار، مجموعة من اللقاءات النارية ضمن بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الانكليزي.
دوري أبطال أوروبا:
ليل × تشيلسي.. الموعد 11 مساء.. القناة الناقلة بي إن سبورتس بريميوم 1
يوفنتوس × فياريال.. الموعد 11 مساء.. القناة الناقلة بي إن سبورتس بريميوم 2
الدوري الانكليزي:
برايتون × توتنهام.. الموعد 10:30 مساء.. القناة الناقلة بي ان سبورت اتش دي اكسترا 1
أرسنال × ليفربول.. الموعد 11:15 مساء.. القناة الناقلة بي ان سبورت اتش دي 3 بريميوم

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