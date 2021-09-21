اليوم ..مباريات الجولة الأولى من المرحلة الاولى لدوري الكرة الممتاز

اليوم ..مباريات الجولة الأولى من المرحلة الاولى لدوري الكرة الممتاز
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- تستكمل على ملاعب بغداد والمحافظات، اليوم الثلاثاء، مباريات الجولة الأولى من المرحلة الاولى لدوري الكرة الممتاز بإقامة خمس مباريات.ويحتضن ملعب الشعب الدولي، مباراتين من المباريات الخمس، الاولى تجمع بين القوة الجوية والقاسم في الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت بغداد، والثانية بين الزوراء والصناعة في الساعة الثامنة والنصف مساء.وتقام مباراة نفط الوسط وسامراء على ملعب النجف الدولي في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً، وفي التوقيت ذاته يستضيف ملعب امانة بغداد مباراة اصحاب الارض مع الكهرباء.وآخر مباريات اليوم سيحتضنها ملعب الفيحاء في البصرة وتجمع فريقي الميناء واربيل في تمام الساعة السادسة مساءً. 

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