اليوم..مباريات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني

اليوم..مباريات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني
آخر تحديث:

بغداد/شبكة أخبار العراق- تستكمل اليوم السبت الموافق يوم 29 من شهر فبراير لعام 2020 الجاري، مباريات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني لموسم 2019-2020 والذي يحمل لقبه نادي برشلونة في الموسمين الماضيين وهو أيضًا المتصدر للدوري حتى الآن.وتسيطر أجواء الكلاسيكو المقرر له يوم غد الأحد بين ريال مدريد وبرشلونة على أحداث الجولة السادسة والعشرين من الليجا حيث ستحظى كعادتها على تغطية إعلامية هامة وقوية للغاية.وستكون مباراة ملعب “ميستايا” هي الأبرز والأقوى والأهم هذا اليوم حيث يستقبل فريق فالنسيا منافسه ريال بيتيس حيث يقدم الفريقان في الفترة الأخيرة الكثير من النتائج الغير مستقرة مما يؤكد على صعوبة توقع نتيجة هذا اللقاء.وفي المباريات الأخرى التي ستكون هامة بالنسبة لصراع الهبوط في الليجا الإسبانية حيث يستقبل إيبار فريق ليفانتي، ويخرج سيلتا فيجو لمواجهة غرناطة المستقر في وسط الترتيب، بينما يستقبل متذيل الترتيب فريق ليجانيس، منافسه ديبورتيفو ألافيش.مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة:
مباراة إيبار وليفانتي اليوم الساعة 15:00 بتوقيت مكة المكرمة على قناة Bein 3
مباراة فالنسيا وريال بيتيس اليوم الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة على قناة Bein 3
مباراة ليجانيس وديبورتيفو ألافيش اليوم الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة على قناة Bein 3
مباراة غرناطة وسيلتا فيجو اليوم الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة على قناة Bein 3

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *