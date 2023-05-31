اليوم..مبيعات البنك المركزي من الدولار لمصارف الأحزاب المتنفذة تجاوزت 250 مليون دولار

اليوم..مبيعات البنك المركزي من الدولار لمصارف الأحزاب المتنفذة تجاوزت 250 مليون دولار
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر مراسلنا، أن “البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي لمصارف الأحزاب المتنفذة  250 مليونا و 99 الفا و 301 دولار، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) وبواقع 189 مليونا و 299 الفا و 301 دولار، فيما ذهبت البقية البالغة 60 مليونا و 800 الف دولار على شكل مبيعات نقدية .وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 14 مصرفا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 19 مصرفا فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 156 شركة.

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