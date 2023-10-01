اليوم..متظاهروا تشرين:رفض الربط السككي مع إيران وإتفاقية قناة خور عبدالله

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العلاقة بين العراق وأمريكا تتراوح بين “شريك متناقض أو عدو ضمني”
حكومة السوداني نهاية ” خرافة العراق الجديد”
القائم بالأعمال يشرف على انطلاق العمل بمحطة جواز السفر الإلكتروني في عمان
البنك الدولي:العراق دولة فاشلة واقتصاده هش وديون البلد تجاوزت (152) مليار دولار
الأحزاب العراقية بين الفساد وتسييس القضاء من يحاسب من؟
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حراك سياسي لإعفاء الإطاري (علي العلاق)من منصب محافظ البنك المركزي لفشله
بالوثائق..المحكمة الاتحادية تقرر عدم جواز منح رواتب تقاعدية للرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة خلافا لقانون التقاعد الموحد
مصدر أمني:تعرض النائب السابق (الصيادي) إلى محاولة اغتيال من قبل أمن الحشد الشعبي
وزير الداخلية:إحالة المقصرين في حريق الحمدانية إلى القضاء
إيران:عبيدنا الإطاريين نفذوا الإتفاق الأمني بشكل كامل
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