اليوم..متظاهروا محافظات الوسط والجنوب يتوجهون إلى ساحة التحرير في بغداد

بغداد/شبكة أخبار العراق- أفاد مراسلونا في المحافظات، اليوم السبت، بأن أعداد كبيرة من المتظاهرين توجهت إلى العاصمة للتضامن مع ما حصل ببغداد ليلة أمس.وقال المراسلون إن الإعداد تزداد بين الحين والآخر ولا وجود لمشاكل أمنية وهنالك مجموعة كبيرة من العجلات تحمل المتظاهرين توجهت الى العاصمة بغداد لدعم زخم التظاهر السلمي بالتحديد إلى ساحة التحرير والخلاني على خلفية أحداث يوم أمس وفجر اليوم. وكان مسلحون قد ارتكبوا ليلة أمس الجمعة مجزرة بحق المتظاهرين المرابطين في ساحات التحرير والخلاني والوثبة وجسر السنك، فيما فاقت أعداد الشهداء والجرحى 120 مدنيا مسالما.