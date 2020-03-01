اليوم..مسرور في عمان

اليوم..مسرور في عمان
آخر تحديث:

 أربيل/شبكة أخبار العراق- يجري رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد، زيارة لمملكة الأردن لبحث عدد من القضايا المشتركة.وقالت حكومة كردستان في بيان “، إن “رئيس حكومة كردستان مسرور بارزاني، يتوجه إلى مملكة الأردن اليوم في زيارة رسمية، يلتقي خلالها الملك عبد الله الثاني”.وأضاف البيان، أن “بارزاني سيبحث مع ملك الأردن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *