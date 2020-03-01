اليوم..مسرور في عمان

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إرفض التكليف قبل فوات الأوان
أين مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية من اعتراف مقتدى الصدر الصريح بقتل العراقيين؟!
ايران من تصدير الثورة الى تصدير الكورونا!!!
انتفاضة اكتوبر تضع العملية السياسية الاحتلالية في العراق في عنق الزجاجة وتجبرها على الاحتضار الأخير
نفاق الكتل الشيعية كان السبب لعدم التصويت لصالح حكومة علاوي
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موسى: تشكيل فريق لاسترداد أموال العراق المنهوبة
الزرفي:سد عجز الموازنة لا يأتي عبر إيقاف علاوات وترفيعات الموظفين
إيران تفتح سيولها الطينية على العراق لتدمير الأراضي الزراعية والدفاع المدني يقدم”النصائح”
صالح:37 مليار دولار الدين الخارجي للعراق
ميراشرفي:العراق يحتل المرتبة الثانية في استيراد البضائع الإيرانية
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أحزاب فاسدة وحكومة علاوي ليست مستقلة
باسيج مقتدى لن يوقف ثورة الشعب ضد الفساد والتبعية
إيران لميليشياتها وأحزابها في العراق..لاخير فيكم
السوداني مرفوض شعبيا رغم إصرار صالح والحلبوسي والأحزاب ومن ورائهم إيران على ترشيحه لرئاسة الوزراء
موانىء العراق تحت سيطرة الصدر والحكيم والمالكي و100 مليون دولار يوميا لصالح الميليشيات من مزاد بيع العملة!
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اتباع الصدر يقتحمون ساحة التحرير
الحكيم يقدم التعازي لعائلة سليماني
بالصور..العامري والخزعلي بتظاهرة حشدوية أمام السفارة الأمريكية بهتاف..عاشت إيران والموت لأمريكا
متظاهروا الناصرية يغلقون شركة ” كالة “الإيرانية في المحافظة
وكالة أمريكية تكشف عن نفق يمتد من الحدود العراقية إلى العمق السوري لتخزين الصواريخ لضرب السعودية وإسرائيل
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- اذاعة INN