اليوم ..مصر والأردن ..المغرب والجزائر في بطولة كأس العرب

اليوم ..مصر والأردن ..المغرب والجزائر في بطولة كأس العرب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- يشهد اليوم الثاني من الدور ربع النهائي لكأس العرب “قطر 2021″، اليوم السبت، مواجهة نارية تجمع قطبي الكرة المغاربية، المنتخب المغربي ونظيره الجزائري، فيما تلعب مصر مع الأردن.وتفتتح الأمسية العربية في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت بغداد، بمواجهة مصر والأردن، قبل أن تختتم بلقاء الجزائر والمغرب بالساعة العاشرة مساء بتوقيت بغداد.من جهتها، تأهلت الجزائر ثانية عن المجموعة الرابعة بفارق اللعب النظيف عن مصر، بعدما تعادلا بالنقاط (سبع نقاط) وفارق الأهداف (سبعة أهداف)، إذ فازت الجزائر على السودان برباعية نظيفة، و2-0 على لبنان، قبل أن تتعادل مع مصر 1-1.في المباراة الأخرى، يسعى منتخب الأردن إلى تحقيق أولى مفاجآت كأس العرب على حساب نظيره المصري الرقم الصعب في البطولة.

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