اليوم..مناورات جوية مشتركة بين روسيا وروسيا البيضاء

اليوم..مناورات جوية مشتركة بين روسيا وروسيا البيضاء
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الدفاع في روسيا البيضاء اليوم الاثنين عن بدء مناورات جوية مشتركة مع روسيا.تستمر المناورات التي وصفتها مينسك في وقت سابق بأنها “ذات طبيعة دفاعية” حتى الأول من فبراير.

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