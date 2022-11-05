اليوم ..منتخبنا الوطني أمام فريق الكهرباء

اليوم ..منتخبنا الوطني أمام فريق الكهرباء
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- يخوض منتخبنا الوطني بكرة القدم مساء اليوم السبت مباراة تجريبية أمام نادي الكهرباء في ملعب الشعب وبحضور الطاقم الإسباني الجديد بقيادة المدير الفني خيسوس كاساس الذي سيتم التعاقد معه رسمياً يوم غد.ويهدف الجهاز الفني المؤقت المكلف بتدريب منتخبنا في مواجهة اليوم التجريبية إلى تثبيت ملامح التشكيلة التي سيخوض بها مباراة المكسيك الأولى، وقد اتفق مع مدرب فريق الكهرباء لؤي صلاح على أن يكون اللقاء من شوطين وغير مقيد من حيث عدد التبديلات لإتاحة المجال أمام اللاعبين للمشاركة والوقوف على مستوياتهم الفنية.ويسعى المدرب راضي شنيشل وطاقمه المساعد إلى تطبيق أساليب أداء متعددة في هكذا مواجهات هدفها التطبيق والتجريب وذلك لخلوها من الندية العالية والتنافسية القوية لتقييم المردود المهاري للاعبين ومعرفة استجاباتهم عند تنفيذ الواجبات الدفاعية والهجومية. 

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