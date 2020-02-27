اليوم ..منتخب الشباب يواجه نظيره المصري

اليوم ..منتخب الشباب يواجه نظيره المصري
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بغداد/ شبكة أخبار العراق – يواجه منتخب شباب العراق نظيره المصري في ربع نهائي كأس العرب، اليوم الخميس.وقال المنسق الإعلامي لمنتخب الشباب ارشد الساعدي في تصريح صحفي: إن “المنتخب الشبابي اجرى يوم امس اخر وحدة تدريبية استعداداً لمواجهة مصر اليوم في ربع النهائي”.زوأوضح أن “منتخب الشباب سيرتدي اللون الأخضر في مواجهة اليوم”، مبيناً ان “التفاؤل والروحية العالية، غلفت أجواء التدريبات الأخيرة بهدف الانتصار اليوم”.وستقام المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت بغداد.

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