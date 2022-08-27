اليوم ..منتخب الناشئين العراقي أمام نظيره جزر القمر

اليوم ..منتخب الناشئين العراقي أمام نظيره جزر القمر
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- يواجه منتخبنا الوطني للناشئين بكرة القدم، مساء اليوم، نظيره منتخب جزر القمر، ضمن مباريات الدور الثاني للمجموعة الثالثة من بطولة كأس العرب تحت 17عاماً التي تحتضنها مدينة وهران الجزائرية.ويتطلع المنتخب العراقي إلى المضي قدماً في تحقيق الفوز وحصد النقاط بعد انتصاره الثمين على المغرب بهدفين مقابل هدف في المباراة الأولى.وحقق منتخب جزر القمر الفوز في مباراته الأولى بعدما استطاع تحويل تأخره بهدف واحد إلى انتصار مستحق على موريتانيا بثلاثة مقابل هدفين في المباراة الأولى، على الرغم من النقص العددي الذي حصل في التشكيل بعد طرد المدافع يوريس كالدن .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *