اليوم ..منتخب الناشئين يتوجه إلى تايوان للمشاركة في التصفيات الآسيوية

اليوم ..منتخب الناشئين يتوجه إلى تايوان للمشاركة في التصفيات الآسيوية
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكمل منتخب الناشئين العراقي، أمس الأحد، آخر وحدة تدريبية في معسكره التدريبي المغلق بالعاصمة الصينية بكين، استعداداً لخوض التصفيات الآسيوية المقررة في تايوان.وسيغادر المنتخب فجر  اليوم الاثنين (بتوقيت بغداد) إلى تايوان للمشاركة في التصفيات التي ستنطلق يوم الأربعاء المقبل.وجاءت الوحدة التدريبية الأخيرة بعد محاضرة فنية قدمها الملاك التدريبي، حيث قام المحلل الفني خالد عبد بتحليل مباريات الفرق المنافسة لمنتخب العراق ضمن المجموعة الخامسة، والتي تضم منتخبات أوزبكستان، تايوان، وفلسطين.ومن المقرر أن تستمر التصفيات للفترة من 22 إلى 27 من تشرين الأول/أكتوبر الحالي.

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