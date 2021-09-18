اليوم ..مواجهات كروية مهمة على ملاعب العالم

اليوم ..مواجهات كروية مهمة على ملاعب العالم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- تقام اليوم السبت العديد من المواجهات المهمة بمختلف ملاعب العالم أبرزها مواجهة ليفربول وكريستال بالاس ومانشستر سيتي مع ساوثهامتون بالدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى مباراة أتلتيكو مدريد وأثلتيك بيلباو في الدوري الإسباني.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
وولفرهامبتون x برينتفورد – الساعة 2.30 ظهرا بتوقيت العاصمة بغداد.
ليفربول x كريستال بالاس– الساعة 5 مساء بتوقيت العاصمة بغداد على قناتي  beIN Sports HD 1و beIN Sports 1 HD Premium .
مانشستر سيتي x ساوثهامتون– الساعة 5 مساء بتوقيت العاصمة بغداد على قناة  beIN Sports 2 HD Premium.
نوريتش سيتي x واتفورد – الساعة 5 مساء بتوقيت العاصمة بغداد
بيرنلي x أرسنال – في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت العاصمة بغداد على قناة  beIN Sports 3 HD Premium.
أستون فيلاx  إيفرتون– الساعة 7.30 مساء بتوقيت العاصمة بغداد على قناة  beIN Sports 1 HD Premium.
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
رايو فاليكانوx  خيتافي– الساعة 3 عصرا بتوقيت العاصمة بغداد
أتلتيكو مدريد x أتلتيك بيلباو– الساعة 5.15 مساء بتوقيت العاصمة بغداد على قناة  beIN Sports HD 1 .
إلتشيx  ليفانتي– الساعة 7.30 مساء بتوقيت العاصمة بغداد.
ديبورتيفو ألافيسx  أوساسونا– الساعة 10 مساء بتوقيت العاصمة بغداد.
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
جنوى x  فيورنتينا– الساعة 4 عصرا بتوقيت العاصمة بغداد
إنتر ميلان  xبولونيا  – الساعة 7 مساء بتوقيت العاصمة بغداد على قناة  DAZN 1HD Italia .
ساليرنيتاناx  أتلانتا – الساعة 9.45 مساء بتوقيت العاصمة بغداد.
مواعيد مباريات الدوري الألماني
أرمينيا بيليفيلدx  هوفنهايم– الساعة 4.30 عصرا بتوقيت العاصمة بغداد
أوغسبورجx  بوروسيا مونشنغلادباخ – الساعة 4.30 عصرا بتوقيت العاصمة بغداد.
ماينز 05x  فرايبورغ– الساعة 4.30 عصرا بتوقيت العاصمة بغداد .
بايرن ميونيخx  بوخوم– الساعة 4.30 عصرا بتوقيت العاصمة بغداد .
كولنx  لايبزيج– الساعة 7.30 مساء بتوقيت العاصمة بغداد .
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
لانس x  ليل – الساعة 6 مساء بتوقيت العاصمة بغداد على قناة beIN Sports Connect .
سانت إيتيانx  بوردو– الساعة 10 مساء بتوقيت العاصمة بغداد.

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