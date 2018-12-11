اليوم..مواجهات نارية بدوري أبطال أوروبا

بغداد/شبكة أخبار العراق- تُختتم اليوم مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2018-2019 والذي يحمل لقبها في المواسم الثلاث الماضية فريق ريال مدريد الإسباني.اليوم الثلاثاء سيشهد الكثير من المتعة والإثارة في المباريات حيث قد تودع بعض الفرق الكبيرة البطولة وسينتقل الكثير منها إلى بطولة الدوري الأوروبي في حال احتلالهم المركز الثالث في ترتيب مجموعاتهم.ويستقبل فريق برشلونة الإسباني منافسه فريق توتنهام الإنجليزي حيث يسعى الإنجليز في الفوز على ملعب “كامب نو” لضمان الصعود إلى دور الـ16 فلا بد من الفوز ولا شئ بديل عنه أما فريق إنتر ميلانو الإيطالي فيتحتم عليه أيضا الفوز على بي إس في أيندهوفن وإلا لن يتأهل في حالة فوز توتنهام.وفي لقاء قمة آخر خارج التوقعات تماما يستقبل فيه فريق ليفربول الإنجليزي منافسه نابولي الإيطالي وأعين أبناء المدرب الألماني يورجن كلوب على الفوز في تلك المباراة للصعود إلى دور ال16 حيث إن نتيجة التعادل أو الخسارة تعني اتجاههم لبطولة الدوري الأوروبي.وإليكم جدول مباريات اليوم الثلاثاء من دوري أبطال أوروبا ومواعيدها حسب التوقيت المحلي لمدينة بغداد: موناكو الفرنسي × بوروسيا دورتموند الألماني.. الساعة 11 مساء كلوب بروج البلجيكي × أتليتكو مدريد الإسباني.. الساعة 11 مساء برشلونة الإسباني × توتنهام الإنجليزي.. الساعة 11 مساء إنتر ميلانو الإيطالي × بي إس في أيندهوفن الهولندي.. الساعة 11 مساء ليفربول الإنجليزي × نابولي الإيطالي.. الساعة 11 مساء النجم الأحمر الصربي × باريس سان جيرمان الفرنسي.. الساعة 11 مساء شالكه الألماني × لوموكتيف موسكو الروسي.. الساعة 8:55 مساء جالطة سراي التركي × بورتو البرتغالي.. الساعة 8:55 مساء.