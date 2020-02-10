اليوم ..مواجهة الشرطة وفريق استقلال طهران

اليوم ..مواجهة الشرطة وفريق استقلال طهران
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بغداد/شبكة أخبار العؤراق- يستهل فريق الشرطةِ في تمام الساعة الخامسة والنصف من عصر اليوم الاثنين اولى مبارياته في مسابقة دوري أبطال آسيا بمواجهة ضيفه استقلال طهران الإيراني في مباراة يحتضنها ملعب فرانسوا حريري بمدينة أربيل.وقال أمين سر نادي الشرطة، علاء بحر العلوم في تصريح أوردته وكالة الانباء العراقية (واع) إن “الادارة اتمت معظم الجوانب الامنية الخاصة بلقاء اليوم من خلال التنسيق مع وزارة الداخلية في إقليم كردستان لتسهيل اجراءات دخول الجماهير الشرطاوية الى محافظة اربيل”.وبين بحر العلوم ان “الإدارة تضع ثقتها بالفريق لتحقيق نتيجة طيبة ورسم الفرحة على وجوه الجماهير العراقية “.ويعول الجهاز الفني لفريق القيثارة الخضراء على عاملي الارض والجمهور في تخطي عقبة ضيفه الايراني بالرغم من برودة الطقس في مدينة اربيل.يشار إلى أن فريق الشرطة، سيلعب ضمن المجموعة الأولى في دوري الأبطال، إلى جانب استقلال طهران والوحدة الإماراتي والأهلي السعودي.

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