اليوم ..مواجهة بين السعودية وبولندا ضمن بطولة كأس العالم لكرة القدم

اليوم ..مواجهة بين السعودية وبولندا ضمن بطولة كأس العالم لكرة القدم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- تجرى اليوم أربع مباريات ضمن الجولة الثانية لبطولة كأس العالم 2022 الجارية في قطر حيث تجمع المباراة الأولى منتخب تونس بنظيره الاسترالي في تمام الساعة الواحدة ظهراً ضمن المجموعة الرابعة على ملعب الجنوب.ويضيف ملعب المدينة التعليمية لقاء بولندا والسعودية ضمن المجموعة الثالثة في تمام الساعة الرابعة عصراً، وفي تمام الساعة السابعة مساءً يلتقي منتخب فرنسا بنظيره الدنماركي ضمن المجموعة الرابعة على ملعب 974.وتختتم مباريات اليوم بلقاء المنتخب الارجنتيني بنظيره المكسيكي التي تقام على ملعب لوسيل ضمن المجموعة الثالثة في تمام الساعة العاشرة مساءً. 

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