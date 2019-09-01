اليوم ..موعد مباراة ريال مدريد مع فياريال

اليوم ..موعد مباراة ريال مدريد مع فياريال
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- يحل ريال مدريد ضيفاً على فياريال على ملعب “لاسيراميكا” مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.تنطلق المباراة في الساعة (23:00 بتوقيت الإمارات)، و(22:00 بتوقيت السعودية)، و(21:00 بتوقيت القاهرة)، و(19:00 بتوقيت جرينيتش).تذاع المواجهة على شبكة “بي إن سبورتس” وتحديداً على قناة HD3، ويدير اللقاء الحكم خيسوس خيل مانزانو، وسكون رؤوف خليف مسؤولاً عن تعليق المباراة.يملك ريال مدريد من النقاط بعد لعب مباراتين 4 نقاط، بينما يدخل فياريال المباراة وفي رصيده نقطة واحدة.التشكيلة المتوقعةأشارت صحيفة “آس” الإسبانية بأن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الحالي سيلعب بالحرس القديم من أجل إحداث الفارق في لقاء الليلة، بالنظر للإصابات التي ضربت معظم صفقات المرينجي هذا الصيف مثل النجم البلجيكي إيدين هازارد، والبرازيلي الشاب رودريجو جوس.ولن يعتمد زيدان على لوكا يوفيتش بسبب تألق كريم بنزيما في الوقت الحالي، بالإضافة إلى فيرلاند ميندي العائد من الإصابة.وأكملت الصحيفة أن كريم بنزيما سيقود خط هجوم المرينجي بجانبه جاريث بيل، وفينيسيوس جونيور، وفي خط الوسط سيتواجد الثلاثي المعتاد “كاسيميرو، كروس، مودريتش”.
وجاءت تشكيلة ريال مدريد المتوقعة كالتالي :
حراسة المرمى : تيبو كورتوا
خط الدفاع : كارفخال، رافايل فاران، سيرجيو راموس، مارسيلو
خط الوسط : لوكا مودريتش، كاسيميرو، توني كروس
خط الهجوم : جاريث بيل، كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور

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