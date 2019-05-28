اليوم ..ميسي ينضم لتدريبات المنتخب الأرجنتيني

اليوم ..ميسي ينضم لتدريبات المنتخب الأرجنتيني
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بغداد/شبكة أخبار العراق- بدأ منتخب الأرجنتين تدريباً شارك فيه 11 لاعباً استعداد لبطولة كوبا أمريكا في البرازيل، في غياب القائد ليونيل ميسي الذي سينضم للمجموعة اليوم الثلاثاء لدى وصوله إلى البلاد، حسبما أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.وخاض التدريب كل من الحارس أغوستين مارشسين والمدافعين نيكولاس تاليافيكو وراميرو فونس موري ورنزو سارابيا ونيكولاس أوتاميندي، ولاعبي الوسط رودريغو دي باول وجيوفاني لو ثلسو ولياندرو باريديس وجيدو رودريغيز وروبرتو بيريرا، والمهاجم سيرجيو أغويرو.وتحدث المدرب ليونيل سكالوني ومدير المنتخبات الوطنية سيزار لويس مينوتي، مع اللاعبين في بداية التدريب الذي شمل تدريبات مثل اللعب في مساحات محدودة والحفاظ على الكثافة من أجل استرداد الكرة في أقل وقت ممكن.ومن المنتظر أن ينضم ميسي، الذي خسر مع فريقه برشلونة أمام فالنسيا 2-1 في نهائي كأس ملك إسبانيا السبت الماضي، وأيضا المدافع جيرمان بيزيلا، ولاعبو الوسط آنخيل دي ماريا وماركوس أكونيا والمهاجمون لاوتارو مارتينيث وباولو ديبالا، إلى تجمع “الألبيسيليستي” اليوم الثلاثاء.أما حارسا المرمى فرانكو أرماني وإستيبان أندرادا والمدافع خوان فويث، ولاعب الوسط إيثيكيل بالاسيوس والمهاجم ماتياس سواريز، فسيلحقوا بمعسكر المنتخب الأرجنتيني حين تنتهي التزاماتهم مع فرقهم.ويلعب منتخب الأرجنتين على أرضه مباراة ودية أمام نيكاراغوا في 7 حزيران المقبل، قبل أن يتوجه إلى البرازيل للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا التي تنطلق في 14 حزيران، وتنتهي في السابع من تموز المقبل.

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