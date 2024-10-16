اليوم. نيجيرفان في أنقرة لبحث (6) ملفات

اليوم. نيجيرفان في أنقرة لبحث (6) ملفات
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، الأربعاء، عن توجه رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الأربعاء الى انقرة في زيارة رسمية لبحث 6 ملفات ابرزها الانتخابات.وقال المصدر ، إن “رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، سيزور العاصمة التركية انقرة اليوم في زيارة رسمية”، مبيناً أنه “سيلتقي الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وسيناقش معه عدداً من الملفات”.وأضاف أن “الزيارة تتضمن مناقشة ملفات انتخابات إقليم كردستان، والحرب الدائرة بين إسرائيل وحزب الله في لبنان ومخاطرها على العراق والاقليم، فضلاً عن ⁠بعض الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية الخاصة بالعراق والمنطقة عموماً”.الجدير بالذكر ان زيارة بارزاني تأتي قبيل أيام معدودة من انطلاق انتخابات برلمان إقليم كردستان، مع انتهاء فترة الدعاية الانتخابية للأحزاب الكردية .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *