اليوم..وزارة الداخلية تتسلم رسميا الملف الأمني لقضاء سامراء

اليوم..وزارة الداخلية تتسلم رسميا الملف الأمني لقضاء سامراء
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- باشرت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، بإجراءات نقل المسؤولية الأمنية في قيادة عمليات سامراء من وزارة الدفاع.وقال الناطق باسم وزارة الداخلية، العميد مقداد ميري، في بيان ، إن “الوزارة باشرت رسمياً بإجراءات نقل المسؤولية الأمنية في قيادة عمليات سامراء من وزارة الدفاع”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *