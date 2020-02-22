اليوم ..3 مباريات بالدوري الممتاز

اليوم ..3 مباريات بالدوري الممتاز
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بغداد/شبكة أخبار العراق- تستكمل مباريات الجولة الثانية من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت، بإقامة ثلاث مواجهات في بغداد وكربلاء.وقال مدير لجنة المسابقات في اتحاد الكرة شهاب احمد في تصريح صحفي، إن “مباريات الجولة الثانية من الدوري العراقي الممتاز، تستكمل اليوم بإقامة ثلاث مباريات في ملاعب الصناعة والتاجي وكربلاء”.وأضاف ان “فريق القوة الجوية سيحل ضيفاً على الصناعات الكهربائية في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً، فيما سيلاعب الكهرباء فريق الشرطة في ذات التوقيت وسيواجه الميناء فريق نفط الوسط في تمام الساعة الرابعة والنصف ظهراً”.يذكر ان المرحلة الثانية من دوري الكرة الممتاز ستختتم يوم غد الاحد بإقامة مواجهتين.

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