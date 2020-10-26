اليوم ..(3) مباريات لدوري العراقي الممتاز

اليوم ..(3) مباريات لدوري العراقي الممتاز
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- تستكمل مباريات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، اليوم الاثنين، باقامة ثلاث مباريات في بغداد.وقال عضو لجنة المسابقات في التطبيعية شهاب احمد في تصريح صحفي: إن “اليوم الاول من مباريات الدوري الممتاز، شهد نجاحاً كبيراً من حيث التنظيم والاجراءات الوقائية”.واوضح أن “المباريات ستستكمل اليوم بإقامة ثلاث مواجهات، حيث يلاقي امانة بغداد ضيفه اربيل، فيما يواجه النفط على ملعبه فريق الصناعات الكهربائية واخيراً يلاعب الطلبة فريق نفط البصرة على ملعب الشعب الدولي”.تجدر الاشارة الى ان الدوري الممتاز انطلق يوم امس باقامة خمس مباريا.

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