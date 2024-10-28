اليوم ..(3) مواجهات كروية ضمن دوري نجوم العراق

اليوم ..(3) مواجهات كروية ضمن دوري نجوم العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- تقام ثلاث مواجهات كروية في بغداد والبصرة، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري نجوم العراق لكرة القدم.‏ويستضيف فريق الحدود على ملعب الكرخ ضيفه نادي النفط عند الساعة 2:45 ظهراً.‏وتقام مباراة واحدة عند الساعة 5:15 مساءً تجمع فريقي البصرة وضيفه نادي الكرمة.‏وفي الساعة 7:45 مساءً يلاقي الشرطة على ملعب الشعب ضيفه فريق القاسم.

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